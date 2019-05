Two decades of democratic rule

ADVERTISEMENT

Since the return to democratic rule in 1999, Nigeria has had four presidents – Olusegun Obasanjo (May 29, 1999 to May 29, 2007), Umaru

Musa Yar’adua (May 29, 2007 to May 5, 2010), Goodluck Jonathan (May 5,2010 to May 29, 2015) and Muhammadu Buhari (May 29, 2015 to date). A total of 144 governors were also produced for the 36 states of the federation, with Ekiti leading with 10 governors.

ADVERTISEMENT

ABIA

Orji Kalu (29 May, 1999 –

29 May,2007)

ADVERTISEMENT

Theodore Orji (29 May, 2007 –

29 May, 2015)

Okezie Ikpeazu (29 May, 2015 – Date)

ADAMAWA

1. Boni Haruna (29 May, 1999 –

29 May, 2007)

2. Murtala Nyako (29 May, 2007 – 26 February, 2008)

*3. James Barka (26 February, 2008 – 29 April, 2008)

4. Murtala Nyako (29 April, 2008 – 15 July, 2014)

*5. Umaru Fintiri (15 July, 2014 – 1 October, 2014)

6. James Ngilari (1 October, 2014 – 29 May, 2015) 7. Jibrilla Bondow (29 May, 2015 – 29 May, 2019) 8. Umaru Fintiri (29 May, 2019 – Date)

AKWA IBOM

1. Victor Attah (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Godswill Akpabio (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Udom Emmanuel (29 May, 2015 – Date)

ANAMBRA

1. Chinwoke Mbadinuju (29 May,

1999 – 29 May, 2003)

2. Chris Ngige (29 May, 2003 – 17 March, 2006) 3. Peter Obi (17 March, 2006 – 3 November, 2006) 4. Virginia Etiaba (3 November, 2006 – 9 February, 2007) 5. Peter Obi (9 February, 2007 – 17 March, 2014) 6. Willie Obiano (17 March, 2014 – Date)

BAUCHI

1. Adamu Mu’azu (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Isa Yuguda (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Mohammed Abubakar (29 May, 2015 – 29 May, 2019) 4. Bala Mohammed (29 May, 2019 – Date)

BAYELSA

1. Diepreye Alamieyeseigha (29 May, 1999 – 9 December, 2005) 2. Goodluck Jonathan (9 December, 2005 – 29 May, 2007) 3. Timipre Sylva (29 May, 2007 – 16 April, 2008)

*4. Werinipre Seibarugo (16 April, 2008 – 27 May, 2008)

5. Timipre Sylva (27 May, 2008 – 27 January, 2012)

*6. Nestor Binabo (27 January, 2012 – 14 February, 2012)

7. Seriake Dickson (14 February, 2012 – Date)

BENUE

1. George Akume (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Gabriel Suswam (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Samuel Ortom (29 May, 2015 – Date)

BORNO

1. Mala Kachalla (29 May, 1999 – 29 May, 2003) 2. Ali Modu Sheriff (29 May, 2003 – 29 May, 2011) 3. Kashim Shettima (29 May, 2011 – 29 May, 2019) 4. Babagana Zulum (29 May, 2019 – Date)

CROSS RIVER

1. Donald Duke (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Liyel Imoke (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Benedict Ayade (29 May, 2015 – Date)

DELTA

1. James Ibori (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Emmanuel Uduaghan (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Ifeanyi Okowa (29 May, 2015 – date)

EBONYI

1. Sam Egwu (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Martin Elechi (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Dave Umahi (29 May, 2015 – Date)

EDO

1. Lucky Igbinedion (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Oserheimen Osunbor (29 May, 2007 – 12 November, 2008) 3. Adama Oshiomhole (12 November, 2008 – 12 November, 2016) 4. Godwin Obaseki (12 November, 2016 – Date)

EKITI

1. Adeniyi Adebayo (29 May, 1999 – 29 May, 2003) 2. Ayodele Fayose (29 May, 2003 – 19 October, 2006)

*3. Tunji Olurin (19 October, 2006 – 27 April, 2007)

*4. Tope Ademiluyi (27 April, 2007 – 29 May, 2007)

5. Segun Oni (29 May, 2007 – 17 February, 2009)

*6. Tunji Adeyemi (17 February, 2009 – 6 May, 2009)

7. Segun Oni (6 May, 2009 – 16 October, 2010) 8. Kayode Fayemi (16 October, 2010 – 16 October, 2014) 9. Ayodele Fayose (16 October, 2014 – 16 October, 2018) 1 Kayode Fayemi (16 October, 2018 – Date)

ENUGU

1. Chimaroke Nnamani (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Sullivan Chime (29 May, 2oo7 – 29 May, 2015) 3. Ifeanyi Ugwuanyi (29 May, 2015 – Date)

GOMBE

1. Abubakar Hashidu (29 May, 1999 – 29 May, 2003) 2. Danjuma Goje (29 May, 2003 – 29 May, 2011) 3. Ibrahim Dankwambo (29 May, 2011 – 29 May, 2019) 4. Inuwa Yahaya (29 May, 2019 – Date)

IMO

1. Achike Udenwa (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Ikedi Ohakim (29 May, 2007 – 29 May, 2011) 3. Rochas Okorocha (29 May, 2011 – 29 May, 2019) 4. Emeka Ihedioha (29 May, 2019 – Date)

JIGAWA

1. Saminu Turaki (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Sule Lamido (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Abubakar Badaru (29 May, 2015 – Date)

KADUNA

Ahmed Makarfi (29 May, 1999 – 29 May, 2007) Namadi Sambo (29 May, 2007 – 19 May, 2010) Patrick Yakowa (20 May, 2010 – 15 December, 2012) Mukhtar Yero (15 December, 2012 – 29 May, 2015) Nasir El-Rufai (29 May, 2015 – Date)

KANO

Rabiu Kwankwaso (29 May, 1999 – 29 May, 2003) Ibrahim Shekarau (29 May, 2003 – 29 May, 2011) Rabiu Kwankwaso (29 May, 2011 – 29 May, 2015) Abdullahi Ganduje (29 May, 2015 – Date)

KATSINA

Umaru Yar’Adua (29 May, 1999 – 29 May, 2007) Ibrahim Shema (29 May, 2007 – 29 May, 2015) Aminu Masari (29 May, 2015 – Date)

KEBBI

1. Adamu Aliero (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Usman Dakingari (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Atiku Bagudu (29 May, 2015 – Date)

KOGI

Abubakar Audu (29 May, 1999 – 29 May, 2003) Ibrahim Idris (29 May, 2003 – 6 February, 2008)

*3. Clarence Olafemi (6 February, 2008 – 29 March, 2008)

Ibrahim Idris (29 March, 2008 – 27 January, 2012) Idris Wada (27 January, 2012 – 27 January, 2016) Yahaya Bello (27 January, 2016 – Date)

KWARA

Mohammed Lawal (29 May, 1999 – 29 May, 2003) Bukola Saraki (29 May, 2003 – 29 May, 2011) Abdulfatah Ahmed (29 May, 2011 – 29 May, 2019) Abdulrazaq Abdulraman (29 May, 2019 – Date)

LAGOS

Bola Tinubu (29 May, 1999 – 29 May, 2007) Babtunde Fashola (29 May, 2007 – 29 May, 2015) Akinwumi Ambode (29 May, 2015 – 29 May, 2019) Babajide Sanwo-Olu (29 May, 2019 – Date)

NASARAWA

1. Abdullahi Adamu (29 May, 1999 – 29 May, 2007) Aliyu Doma (29 May, 2007 – 29 May, 2011) Tanko Al-Makura (29 May, 2011 – 29 May, 2019) Abdullahi Sule (29 May, 2019 – Date)

NIGER

1. Abdulkadir Kure (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Babangida Aliyu (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Abubakar Bello (29 May, 2015 – Date)

OGUN

1. Olusegun Osoba (29 May, 1999 – 29 May, 2003) 2. Gbenga Daniel (29 May, 2003 – 29 May, 2011) 3. Ibikunle Amosun (29 May, 2011 – 29 May, 2019) 4. Dapo Abiodun (29 May, 2019 – Date)

ONDO

1. Adebayo Adefarati (29 May, 1999 – 29 May, 2003) Olusegun Agagu (29 May, 2003 – 23 February, 2009) 3. Olusegun Mimiko (23 February, 2009 – 23 February, 2017) 4. Rotimi Akeredolu (23 February, 2017 – Date)

OSUN

1. Bisi Akande (29 May, 1999 – 29 May, 2003) 2. Olagunsoye Oyinlola (29 May, 2003 – 26 November, 2010) 3. Rauf Aregbesola (26 November, 2010 – 26 November, 2018) 4. Gboyega Oyetola (26 November, 2018 – Date)

OYO

1. Lam Adesina (29 May, 1999 – 29 May, 2003) 2. Rashidi Ladoja (29 May, 2003 – 12 January, 2006) 3. Christopher Alao-Akala (12 January, 2006 – 7 December, 2006) 4. Rashidi Ladoja (7 December, 2006 – 29 May, 2007) 5. Christopher Alao-Akala (29 May, 2007 – 29 May, 2011) 6. Abiola Ajimobi (29 May, 2011 – 29 May, 2019) 7. Seyi Makinde (29 May, 2019 – Date)

PLATEAU

1. Joshua Dariye (29 May, 1999 – 18 May, 2004)

*2. Chris Alli (18 May, 2004 – 18 November, 2004)

3. Joshua Dariye (18 November, 2004 – 13 November, 2006)

*4. Michael Botmang (13 November, 2006 – 27 April, 2007)

5. Joshua Dariye (27 April, 2007 – 29 May, 2007) 6. Jonah Jang (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 7. Simon Lalong (29 May, 2015 – Date)

RIVERS

1. Peter Odili (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Celestine Omehia (29 May, 2007 – 26 October, 2007) 3. Chibuike Amaechi (26 October, 2007 – 29 May, 2015) 4. Nyesom Wike (29 May, 2015 – Date)

SOKOTO

1. Attahiru Bafarawa (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Aliyu Wamakko (29 May, 2007 – 29 May, 2015) 3. Aminu Tambuwal (29 May, 2015 – Date)

TARABA

1. Jolly Nyame (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Danbaba Suntai (29 May, 2007 – 25 October, 2012)

*3. Garba Umar (25 October, 2012 – 21 November, 2014)

*4. Abubakar Danladi (21 November, 2014 – 29 May, 2015)

5. Darius Ishaku (29 May, 2015 – Date)

YOBE

Bukar Ibrahim (29 May, 1999 – 29 May, 2007) Mamman Ali (29 May, 2007 – 27 January, 2009) Ibrahim Geidam (27 January, 2009 – 29 May, 2019) Mai-Mala Buni (29 May, 2019 – Date)

ZAMFARA

1. Ahmad Yerima (29 May, 1999 – 29 May, 2007) 2. Mahmud Shinkafi (29 May, 2007 – 29 May, 2011) 3. Abdul’aziz Yari (29 May, 2011 – 29 May, 2019) 4. Bello Mutawalle (29 May, 2019 – Date)

Related

Dear Esteemed reader,

As part of our drive to keep improving the content of our newspaper, we are conducting a readership survey to enable us serve you better.

Kindly take two minutes of your time to fill in this questionnaire.

Thank you for your time. Click here to begin

Download Daily Trust News App